L’Università della Calabria in prima linea per salvare dall’estinzione il tritone alpestre calabro (Mesotriton alpestris inexpectatus), una sottospecie endemica presente in un’area estremamente circoscritta della Catena Costiera. A sostenere l’impegno dell’Ateneo nella tutela di questa specie minacciata arriva un finanziamento internazionale di 50.000 euro, ottenuto nell’ambito di un’iniziativa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), che consentirà di realizzare interventi urgenti di salvaguardia.

Il progetto, coordinato dal professor Rocco Tiberti del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST), prenderà avvio nel gennaio 2027 e interesserà il Lago Fonnente e il Lago Due Uomini, nel Comune di Fagnano Castello (Cosenza), entrambi compresi nella Zona Speciale di Conservazione "Laghi di Fagnano" della rete europea Natura 2000.

Questi piccoli laghi, naturalmente privi di pesci, ospitano la quasi totalità delle popolazioni di tritone alpestre calabro. Negli ultimi anni, tuttavia, l'introduzione da parte dell'uomo di pesci rossi (Carassius auratus) e carpe (Cyprinus carpio) ne ha profondamente compromesso l’idoneità ecologica: la predazione di uova e larve e le modificazioni degli habitat hanno determinato un preoccupante declino delle popolazioni di tritoni e di altri anfibi, rendendo necessari interventi tempestivi.

Il finanziamento permetterà di intensificare e completare gli interventi di rimozione dei pesci introdotti già avviati al Lago Fonnente, dove in circa un anno è stata registrata una riduzione superiore al 95% delle catture di pesci, e di estendere le operazioni al Lago Due Uomini. L'obiettivo è eliminare le popolazioni ittiche introdotte e ripristinare le condizioni ecologiche originarie, favorendo il recupero degli anfibi.

Le attività saranno condotte attraverso tecniche di cattura meccanica selettiva, mediante trappole e reti ed elettropesca. Gli interventi saranno accompagnati da un monitoraggio scientifico per verificare l'efficacia delle operazioni e valutare la ripresa delle popolazioni di tritoni.

Accanto alle attività di conservazione, sono previste iniziative formative e divulgative, con il coinvolgimento di studenti universitari attraverso tirocini, tesi e attività sul campo, incontri con le scuole e iniziative di sensibilizzazione delle comunità locali. I risultati saranno inoltre condivisi con la comunità scientifica e con gli enti responsabili della tutela della biodiversità.

L'iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la ricerca dell'Università della Calabria possa tradursi in interventi diretti di conservazione, mettendo competenze scientifiche di livello internazionale al servizio della salvaguardia di una componente unica e particolarmente vulnerabile del patrimonio naturale regionale.