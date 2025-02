La transizione energetica e il rifiuto del nucleare sono stati i temi centrali della Giornata della rivoluzione energetica, che ha visto una moderata partecipazione in Piazzale delle Province a Corigliano Rossano. L’evento, organizzato nell’ambito del Green Energy Day, ha puntato a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza delle energie rinnovabili e sul pericolo di un ritorno all’energia nucleare. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e attivisti, con interventi che hanno ribadito la necessità di accelerare la transizione energetica. Al centro del dibattito, la necessità di investire in fonti rinnovabili come il sole, il vento e l’acqua, risorse abbondanti in Calabria e in tutto il Paese. Durante l’evento, si è discusso delle comunità energetiche, strumento fondamentale per favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia pulita, riducendo i costi per le famiglie e contrastando la povertà energetica.

Il Green Energy Day ha acceso i riflettori sulle energie rinnovabili e sul futuro della transizione energetica. Ribadita l’urgenza di investire in un modello sostenibile

No al nucleare, sì alle rinnovabili

Uno dei temi più dibattuti è stato il ritorno del nucleare nell’agenda politica. Gli organizzatori hanno ribadito la loro contrarietà all’energia nucleare, definendola una scelta economicamente insostenibile e rischiosa per la sicurezza. L’accento è stato posto sulle tecnologie già disponibili, che possono garantire una transizione rapida ed efficace verso un sistema energetico più sostenibile. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle Comunità energetiche rinnovabili, un modello che consente ai cittadini di produrre e condividere energia, contribuendo all’indipendenza energetica e alla riduzione delle emissioni. Si è discusso di come questo modello possa essere implementato su scala regionale, con l’obiettivo di rendere la Calabria un territorio all’avanguardia nella produzione di energia pulita. Durante la giornata, è stato lanciato un appello chiaro al governo nazionale e regionale affinché si evitino scelte che penalizzino le energie rinnovabili e favoriscano il ritorno al nucleare. Le politiche energetiche devono essere orientate verso la sostenibilità, con investimenti concreti per sviluppare tecnologie pulite e accessibili a tutti.

L’impegno dell’amministrazione locale

Anche l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, evidenziando l’importanza di eventi come questo per stimolare il dibattito pubblico e promuovere politiche locali a favore della transizione ecologica. Le istituzioni locali si sono dette pronte a sostenere progetti che incentivino la produzione e il consumo di energia rinnovabile, con un’attenzione particolare alle comunità più vulnerabili.