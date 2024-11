Uno sversamento di liquidi fognari è in corso al confine tra il Comune di Nocera Terinese e quello di Amantea. Si tratterebbe di una fuoriuscita di liquami da un pozzetto che sversa a Nocera ma è di competenza dell’ente di Amantea. Nocera ha chiesto un intervento immediato per evitare conseguenze di tipo igienico sanitario e un disastro ambientale. Le acque infatti sversano direttamente in mare.