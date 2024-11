Maltempo in intensificazione sul centro sud. La presenza di un'ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell'Europa - spiegano gli esperti del Dipartimento della protezione civile - causa la discesa di «impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l'area mediterranea, determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni, con nevicate a quote basse sulle zone interne del centro, mentre le coste tirreniche saranno interessate da piogge e temporali sparsi».

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede dalla tarda serata di oggi, «nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri sull'Abruzzo e 300-500 metri su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in abbassamento nel corso della giornata di domani, fino a quote di pianura, sulle zone interne di Toscana, Marche e Umbria, con apporti al suolo moderati». Dalla tarda serata di oggi si prevedono inoltre «precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, su Lazio e Campania. Sui settori settentrionali e orientali del Lazio le precipitazioni risulteranno nevose al di sopra dei 300-600 metri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento». Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sul settore orientale delle Marche, sul Lazio, sull'Abruzzo, sul versante tirrenico della Campania, sul settore occidentale della Basilicata, sui versanti tirrenico e ionico meridionale della Calabria.