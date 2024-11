Gli amanti delle scampagnate e delle gite fuoriporta a Pasqua e Pasquetta possono tirare un bel sospiro di sollievo. In questi giorni festivi infatti si potrà contare su tempo stabile e clima primaverile. Su quasi tutto il territorio nazionale le temperature saranno in molti casi oltre la norma, con valori diffusamente sopra i 20 gradi e picchi intorno ai 25°C.

Il giorno di Pasqua

Così il giorno di Pasqua, fatta eccezione per il passaggio di banchi nuvolosi a quote medio-alte, ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso. In particolare al Sud non si prevedono precipitazioni di rilievo, salvo qualche goccia di pioggia nel pomeriggio in Calabria, specialmente nell’entroterra silano cosentino.

Le temperature saranno diffusamente oltre i 20 gradi con punte localmente oltre i 25 gradi nei settori occidentali delle Isole e sulla Sicilia tirrenica. In Calabria le temperature più calde sono previste nell’Alto Tirreno cosentino (dove si raggiungeranno picchi di 23° percepiti) e in provincia di Reggio Calabria.

A Pasquetta

Previsti sole e nuvole sporadiche anche per il Lunedi dell’Angelo ma … attenzione! La temporanea protezione offerta dall'alta pressione non durerà a lungo: la perturbazione atlantica attualmente posizionata sulla Penisola iberica si avvicina molto lentamente all'Italia. La parte più attiva del fronte investirà la Penisola tra il pomeriggio di Pasquetta e la giornata di martedì, con effetti rilevanti in termini di piogge e di vento a causa dell’intensa corrente sciroccale, umida e calda, che la sta precedendo.

Tuttavia il bel tempo resisterà in Calabria almeno per tutta la settimana, per la gioia di chi ha programmato di muoversi per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio.