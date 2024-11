Cambio di guardia alla Capitaneria di Porto di Crotone: presentato alla stampa dall'uscente Giuseppe Andronaco, è giunto nella città pitagorica il nuovo comandante Giovanni Greco. Milanese di nascita, ma originario della Sicilia, Greco ha 57 anni, una figlia che «crescerà a Crotone e alla quale farò vedere le bellezze della Sila» - ha dichiarato, proviene dal Comanda Generale a Roma, e ha una lunga esperienza nel settore navale.

«Sarà un'esperienza che mi arricchirà tanto – ha dichiarato il neo comandante della Capitaneria di Porto di Crotone – ci saranno sicuramente una serie di criticità da affrontare, ma un buon timoniere le riesce a risolvere in tempi rapidi. Il lavoro non mancherà, il mio collega Andronaco ha fatto un lavoro eccellente e mi ha descritto le varie realtà locali; noi come Guardia Costiera e uomini di mare sappiamo bene affrontare i colpi di mare, quindi sappiamo bene come affrontare le questioni delicate (per esempio Area Marina Protetta, sbarchi di migranti, abusi sulle coste e i depuratori n.d.r.) e trovare le giuste soluzioni».

Il comandante uscente Giuseppe Andronaco lascia Crotone dopo tre anni di attività per la Capitaneria di Porto di Catania. «Porterò un ricordo indelebile – ha dichiarato – me ne vado onorato e orgoglioso di aver comandato un porto, conosciuto una realtà importante come quella di Crotone, e con molta nostalgia perchè il mio lavoro mi ha fatto sentire un cittadino di Crotone». Andronaco, prima di passare la parola al collega, ha fatto un breve riepilogo dei tre anni di lavoro, sottolineando soprattutto il salvataggio di 800 vite umane grazie ai mezzi della Capitaneria di Porto pitagorica, soprattutto grazie alla motovedetta CP321. Venerdì mattina, alle ore 11, ci sarà la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne tra il comandante Andronaco e il neo Greco.