Le forti precipitazioni tornano ad inistere sui territori del Crotonese. Sono cinque i torrenti esondati in provincia di Crotone a causa delle forti precipitazioni che si sono registrate per l'intera giornata. I corsi d'acqua esondati sono il Passovecchio, Fallao, Ponticelli, Falcosa, Cacchiavia, oltre a numerosi canali di scolo.

Il punto della situazione é stato fatto nel corso di una riunione dell'Unità di crisi convocata in Prefettura, che sta monitorando costantemente la situazione. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e dei carabinieri in tutto il territorio provinciale, ed in particolare nei comuni di Crotone e Cutro, interessati da movimenti franosi, smottamenti ed esondazioni. A Crotone ed in altri centri della provincia é in corso il ripristino in alcune cabine di bassa tensione dell'Enel che hanno subito danni, provocando l'interruzione dell'energia elettrica per circa ottocento nuclei familiari.