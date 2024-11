L’odissea sta per finire. Ancora pochi giorni e il guado alternativo al ponte Allaro lungo la statale 106 a Caulonia Marina sarà completato e aperto al traffico. Il percorso, lungo poco meno di un chilometro, una volta ultimato, consentirà il ripristino della regolare circolazione a doppio senso per i mezzi leggeri e i mezzi pesanti, nonchè la prosecuzione degli interventi sul vecchio ponte monarchico, nel cui cantiere sono in corso le trivellazioni per impiantare 12 piloni.

Il nuovo ponte sul fiume “Allaro”, sarà realizzato interamente in cemento armato ordinario garantendo così una fedele ricostruzione del ponte esistente fino al 2015, quando la piena del torrente provocò il cedimento della carreggiata e la conseguente demolizione. L’opera finita, oltre ad avere due corsie per i due sensi di marcia con banchina, avrà larghezza sufficiente per contenere anche un percorso pedonale ed una pista ciclabile. Cosa ne sarà del guado una volta ricostruito il ponte è ancora poco chiaro, ma non è escluso che l’opera possa essere riconvertita e destinata ad uso pedonale e ciclabile.

