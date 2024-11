«Tra pochi giorni, il 18 novembre, scade il mio mandato. Come sarebbe bello se mi si consentisse di realizzare il mio sogno permettendomi di continuare a prestare il mio servizio per la Regione ancora per un po'. Se non altro a tutela della sicurezza dei Calabresi. E il Cnr? Lo lasceremmo aspettare».



Il Capo della Protezione Civile Carlo Tansi una manciata di giorni dopo avere annunciato il suo rientro nel Centro Nazionale di Ricerca e avere fatto un bilancio di quanto fatto durante il suo incarico alla guida della Prociv, fa marcia indietro e chiede di potere continuare ancora a tenerne le redini in mano per potere portare a frutto ancora qualche progetto.



In un post lanciato sulla pagina facebook parla di almeno altri due anni per potere realizzare il suo «ideale di Protezione Civile». «Sono più o meno al 40% degli obiettivi realizzati: molti progetti sono stati avviati e conclusi, ma molti altri sono stati avviati ma necessitano di un po' di tempo per maturare. Vorrei tanto portare a termine tutti i miei obiettivi prima di tornarmene a fare il ricercatore al Cnr».

«Ai posteri – conclude - l'ardua sentenza».