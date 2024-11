È in programma lunedì 28 giugno 2021, l'inaugurazione di “Elettra”, la prima imbarcazione ibrida a energia solare per il trasporto turistico in Italia.

Alle 17, presso il Lido San Nicola in contrada Marinella di San Nicola Arcella, il management di Galatea Srls, società armatrice, esporrà ai presenti il progetto, da poco concretizzatosi, e i suoi possibili sviluppi futuri.

«Siamo convinti – fanno sapere gli ideatori – che Elettra, anticipando le aspettative riposte nella transizione ecologica traccerà un solco e guiderà le evoluzioni attese nel trasporto via mare. Non si tratterà semplicemente di modificare il modo di fare le escursioni turistiche, ma l’intero approccio al mare in un’epoca in cui la consapevolezza ecologica è cruciale».

Al tavolo dei lavori, a fianco degli armatori dell'imbarcazione, siederanno Alessandro Alberti, ingegnere, in rappresentanza della società che ha curato la motorizzazione elettrica, un rappresentante del Flag “La Perla del Tirreno” che esporrà Crescita Blu 4.0, ovvero la linea programmatica futura che prende spunto proprio da Elettra, Chiara Penna, rappresentante dell'associazione Mare Pulito Salviamo il Tirreno cosentino.

All'evento è annunciata la presenza di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali e delle forze dell'ordine. Al termine della presentazione è prevista una escursione in mare a bordo della motonave Elettra con visita allo specchio d'acqua antistante Torre Crawford e all'Arcomagno di San Nicola Arcella.