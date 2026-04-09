I contributi saranno a fondo perduto. L’assessore all’Ambiente Montuoro: «Si tratta di un intervento concreto che guarda all’innovazione e alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi europei»

«La Regione Calabria rafforza il proprio impegno verso un modello di sviluppo sostenibile con un nuovo avviso pubblico da oltre 35 milioni di euro, attualmente in fase di pre-informazione sul portale Calabria Europa. L’iniziativa è rivolta a tutti i Comuni del territorio e punta a sostenere in maniera concreta il miglioramento della raccolta differenziata e il potenziamento delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti». Lo comunica l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro.

L’avviso si inserisce nel quadro del Programma Regionale Fesr Fse+ 2021-2027, in coerenza con la Priorità 2 “Una Calabria resiliente e sostenibile”, con l’obiettivo di accelerare la transizione verso un’economia circolare efficiente e innovativa.

La dotazione finanziaria complessiva supera i 35 milioni di euro ed è articolata in due linee di intervento: 15 milioni destinati al miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata nei Comuni e oltre 20 milioni per il potenziamento della rete dei centri di raccolta comunali. Gli enti locali potranno partecipare a entrambe le linee presentando specifiche proposte progettuali entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del bando.

I contributi saranno concessi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, incentivando la realizzazione di progetti innovativi e “smart” per l’efficientamento del ciclo dei rifiuti. Tra gli interventi finanziabili figurano l’acquisto di attrezzature tecnologiche, la realizzazione di nuovi centri di raccolta, l’ampliamento e l’adeguamento di quelli esistenti, oltre alle spese tecniche, di comunicazione e per l’acquisizione di terreni. Particolare rilievo è attribuito all’introduzione di sistemi avanzati di tracciamento e misurazione dei rifiuti, funzionali anche all’adozione della tariffazione puntuale.

L’iniziativa conferma la volontà della Regione Calabria di supportare i Comuni nel rafforzamento dei sistemi di raccolta differenziata attraverso un approccio innovativo basato sull’utilizzo di tecnologie IOT e su modelli organizzativi più efficienti. Strategico, inoltre, il completamento della rete regionale dei centri di raccolta delle frazioni dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, quali strutture territoriali a supporto della gestione dei rifiuti urbani a livello comunale.

«Con questo avviso – evidenzia l’assessore Montuoro – mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per migliorare in modo significativo la gestione dei rifiuti e incrementare le percentuali di raccolta differenziata. Si tratta di un intervento concreto che guarda all’innovazione e alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi europei. Un risultato reso possibile anche grazie alla visione e al forte impulso del presidente Roberto Occhiuto, che ha posto la tutela dell’ambiente e l’efficienza dei servizi pubblici tra le priorità dell’azione di governo regionale. Vogliamo accompagnare i territori in un percorso virtuoso, capace di coniugare qualità dei servizi, rispetto dell’ambiente e benefici per i cittadini».