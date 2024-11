E' Pedace il comune della Calabria più virtuoso per la raccolta dei rifiuti differenziati. E' quanto emerge dal Report Rifiuti, riferito al 2013, dell'Arpacal.

Pedace ha raggiunto il 79,36% dei rifiuti in differenziata. Tra le province rimane in testa Cosenza con 21,84%, seguita da Catanzaro (16,46%) e Vibo (15,49%). La Calabria segna un -0,33% di raccolta differenziata, passando dal 16,34% del 2012 al 16,01% del 2013. I dati fanno emergere come la Calabria, nel complesso, sia clamorosamente indietro rispetto ai traguardi fissati dalle normative europee e nazionali.