Un fenomeno che a Catanzaro e nella maggior parte della sua provincia non è mai stato affrontato in modo deciso e risolutivo: parliamo del randagismo. Intanto non si ha contezza del numero di cani vaganti sul territorio perché nessuno ha ritenuto necessario e importante effettuare una seria mappatura dell'area comunale.

San Floro congestionato

Il risultato è che i branchi proliferano liberamente ed il canile di San Floro risulta quasi sempre saturo.La struttura si trova nella cintura urbana del capoluogo, appartiene al comune di San Floro ma è gestito da vent'anni dalla Catanzaro Servizi. La prima accoglienza curata dall' ASP ospita gli animali accalappiati mentre nella zona rifugio diretta da un veterinario della partecipata vivono i cani fino all'adozione o al decesso. In tutto ad oggi vi abbaiano in circa 300.

Non risultano iniziative importanti durante la lunga amministrazione Abramo mentre con la legislatura Fiorita c'è un assessorato (Belcaro ndr) alla tutela degli animali da cui si attendano ancora proposte all'altezza della delega specifica. Anche il Garante per la tutela degli animali al momento rimane un'apprezzabile intenzione ma nulla più.

A Catanzaro è calato di nuovo il velo sul problema del randagismo. Dopo il clamore di presunte violenze poi smentite su un cane di quartiere, si attendono le iniziative annunciate dall'amministrazione.

Il caso Pati

Ad aprire un improvviso varco sul tema la morte violenta di un piccolo randagio nel quartiere Signorello. La carcassa mutilata aveva fatto temere un atto di barbarie ripreso incautamente anche dai media nazionali. Le perizie però hanno addebitato l'aggressione ad un altro animale. L'effetto emotivo è così scemato, come l'attenzione generale sul tema. Purtroppo sono tutt'altro che rari i casi di avvelenamento di randagi vaganti ritenuti unica soluzione al problema. Ancora più incontrollabile la situazione del randagismo felino che prolifera come noto con maggiore frequenza.