Oggi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti nel comune di Marano Principato, in via Bisciglietto, dove un giovane uccello rapace era rimasto incastrato tra un palo della linea telefonica ed il cavo collegato. I Vigili del Fuoco, allertati da una cittadina del posto, hanno recuperato il giovane rapace consegnandolo al Cipr (Comitato italiano per la protezione degli uccelli rapaci) di Rende per le cure necessarie.