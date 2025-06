Del capannone Italcitrus, un tempo cuore dell’attività agrumicola avviata negli anni Sessanta-Settanta, poi ridottosi a scheletro industriale, oggi restano macerie.

L'ex stabilimento di lavorazione degli agrumi, di proprietà del Comune di Reggio Calabria dal 2004, che ha a lungo campeggiato a Catona, periferia nord della città, è stato demolito. È in corso, infatti, la bonifica dell’amianto, con un indubbio beneficio per la salute e per l'ambiente. Ma non solo.

«Stiamo procedendo con le urgenti attività di bonifica e rimozione dell'amianto, investendo il milione e mezzo di fondi disponibili che non è però sufficiente per una progettazione completa. L'intervento che possiamo eseguire, come avevamo già annunciato, sta riguardando solo l'area esterna che metteremo a verde. Sul resto è ancora tutto in itinere. Stiamo pensando a una nuova struttura da ricostruire ma occorrono fondi che stiamo cercando di reperire», spiega il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

