Nella giornata di oggi, presso la sede di Anci nazionale si è insediata la commissione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sul riciclo, presieduta dal sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli.

Alla riunione, che ha visto la partecipazione del vicesegretario nazionale di Anci Stefania Dota, ha partecipato a quale componente il sindaco di Gioia Tauro avvocato Simona Scarcella, chiamata a questo ruolo importante e prestigioso in una materia che assume fondamentale rilevanza tra le tematiche affrontate ogni giorno dagli enti locali italiani.

Nel corso dell’incontro l'attenzione è stata focalizzata sul nuovo accordo quadro stipulato da Anci nazionale, Upi, tutti i consorzi di filiera e anche consorzi autonomi riconosciuti a livello nazionale.

Un accordo che consentirà agli enti locali di mantenere e di ottenere i corrispettivi per la raccolta differenziata, agevolando attraverso dei protocolli unici per tutti i comuni d'Italia, il sistema della raccolta differenziata.

Sul punto il sindaco Scarcella ha affermato: «Un lavoro lungo e importante, una trattativa finalizzata a garantire ai cittadini che nel corso degli anni si possa aggiungere ad un contenimento dei costi per la raccolta differenziata. Ciò nella consapevolezza che è necessario garantire in maniera equa in tutto il territorio nazionale un trattamento unitario della gestione del rifiuto, che deve essere considerata come una risorsa capace di garantire sostenibilità ambientale ma soprattutto una riduzione dei costi a carico dei cittadini. Un lavoro importante che abbiamo portato avanti con la consapevolezza che la gestione degli enti locali comporta nuove sfide per gli amministratori ed una capacità di programmazione accompagnata da lungimiranza e consapevolezza di un ruolo importante che sempre di più vicina la posizione del sindaco a quella di un manager».

Il sindaco di Gioia Tauro sta lavorando su diversi tavoli nazionali, da quello del welfare e delle politiche sociali, a quello del demanio e della gestione delle autorità portuali e dalla riforma della normativa sui porti, a quello dei rifiuti, dando un contributo importante in termini di competenza e di lavoro concreto a favore di tutti i comuni calabresi, che rappresenta con un impegno costante, ma a beneficio di tutti quanti gli enti locali.

La sua appartenenza quale componente ha diversi tavoli nazionali rappresenta un contributo significativo all'attività amministrativa ed al ruolo dei comuni calabresi che portano avanti la loro voce nel contesto nazionale.

Ricordiamo che fra qualche giorno Simona Scarcella riceverà da parte dell'associazione " la Calabria che lavora" il prestigioso riconoscimento di migliore sindaco della Calabria.