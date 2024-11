Pugno di ferro della Regione. Reggio Calabria quello con il debito più corposo: quasi dieci milioni di euro in tasse sui rifiuti non versate

Pugno di ferro da parte della Regione contro i comuni morosi, quelli, 172, che nel 2013 e nel 2014 non hanno versato i tributi dovuti sui rifiuti. Se non daranno le somme di cui sono in debito con la Regione verranno bloccati i trasferimenti a loro carico, con la sola eccezione dei fondi por 2007 – 2013. E se la decisione può sembrare eccessiva, per ricredersi basta dare un’occhiata alla cifre. Dei 127 milioni di euro che sarebbero dovuti entrare nelle casse regionali nel biennio in questione, ne sono arrivati a mala pena 67. Dopo l’avvio del recupero il dislivello è diminuito, ma mancano ancora all’appello 35,3 milioni di euro.



Quasi un terzo di questi lo deve il comune di Reggio Calabria. La città dello Stretto sfiora il tetto dei 10 milioni di euro di debito nell’ambito del rifiuti. A seguire, a netta distanza, il comune di Cosenza con 2,6 milioni di euro. Quasi quanto Catanzaro che si ferma a poco meno (2,3 milioni). Locri e Cirò Marina devono alla Regione un milione di euro, 114 mila per Vibo. Lamezia Terme vanta debiti per 665 mila euro, Paola circa 600mila, Soverato 402.



Cifre importanti che spesso vanno a pesare su amministrazioni che non navigano in buone acque, che sono in predissesto o lottano contro i tagli da parte del governo centrale.

Tiziana Bagnato