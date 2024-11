Denunciate due persone: responsabile della ditta e il proprietario del terreno

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza ha effettuato il sequestro di una discarica abusiva, in cui era depositato materiale di ogni tipo come bombole di gas, bottiglie in plastica e vetro, alluminio, bidoni di carburante vuoti, resti di autovetture abbandonate e materiali ferrosi trovati, tra l’altro, in avanzato stato di ossidazione.

La scoperta è avvenuta sulla costa tirrenica, in una nota località turistica, dove i rifiuti speciali erano depositati su un’area di circa 650 metri quadrati e abbandonati in evidente stato di deterioramento.

Il ritrovamento è avvenuto grazie a dei controlli effettuati dagli uomini della Guardia di Finanza cosentina che si sono ritrovati di fronte al classico scenario di degrado che contraddistingue i luoghi utilizzati per smaltire irregolarmente i rifiuti.

Una serie di appostamenti, svolti anche in orari notturni, hanno consentito di individuare i mezzi di trasporto utilizzati da una ditta individuale intestata ad un imprenditore che ripetutamente raccoglieva rifiuti e resti di attività industriali e li depositava illecitamente.

L’area è stata posta immediatamente sotto sequestro ed il responsabile della ditta e il proprietario del terreno sono stati denunciati.