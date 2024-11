Si tratta di materiale proveniente soprattutto da attività di demolizione. Denunciato imprenditore del luogo

I carabinieri forestali di Castrovillari hanno sequestrato un'area di circa 4000 metri quadrati, che si trova nella zona industriale "Pip" della città del Pollino. All'interno sono stati rinvenuti oltre 50 metri cubi di rifiuti speciali, provenienti da attività di demolizione, e alcuni piccoli cumuli sparsi di altre tipologie di rifiuti.

Controllando alcuni cantieri della città, è stata trovata una compatibilità tra il materiale rinvenuto nella discarica abusiva e quello presente nei cantieri. E' stato quindi denunciato un imprenditore del luogo per gestione non autorizzata di rifiuti. Le indagini continuano anche per risalire ai responsabili dell'area sequestrata. (Agi)