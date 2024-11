Gli operatori lamentano le difficili condizioni di lavoro, in attesa di scaricare per lunghe ore sotto il sole cocente. Nel sito di Alli viene imballata anche l'indifferenziata proveniente da Reggio Calabria

Giornata di disagi e lunghe code all'impianto di trattamento dei rifiuti di località Alli a Catanzaro. Da diversi giorni si registrano infatti incolonnamenti di mezzi pesanti lungo la strada che conduce al sito di smaltimento individuato dall'autorità regionale di gestione quale luogo deputato allo stoccaggio delle ecoballe.

La misura è stata infatti adottata dal commissario straordinario dell'autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria, Bruno Gualtieri, per evitare il trasferimento dell'immondizia fuori regione. Ed è in località Alli a Catanzaro che da giorni confluiscono i camion per lo scarico dei rifiuti indifferenziati, imballati e stoccati all'interno del sito in attesa di essere successivamente smaltiti.

Pesanti disagi per gli operatori che raggiungono l'area durante le ore notturne o all'alba ma riescono ad accedere all'impianto solo dopo diverse ore di attesa sotto il sole cocente. A Catanzaro confluiscono infatti non solo i mezzi pesanti provenienti dai comuni dell'Ato ma anche i rifiuti dirottati dalla provincia di Reggio Calabria. Rabbia e malumore serpeggia tra gli operatori a causa delle difficili condizioni di lavoro, costretti infatti ad attendere anche diverse ore esposti alle elevate temperature prima di poter effettuare lo scarico dei rifiuti.