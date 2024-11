Roberto Occhiuto e Jole Santelli: “Nessuna forte risposta da parte della Regione e dell'esecutivo”

"Chiederemo al ministro Minniti, alla riapertura delle Camere, di riferire in aula sugli incendi che hanno devastato la Calabria, rispetto ai quali emerge il sospetto di una lunga strategia criminale". Così i deputati di Forza Italia, Roberto Occhiuto e Jole Santelli.

“Follia la soppressione del corpo forestale”

"La soppressione del corpo forestale, sulla quale deciderà la Consulta - aggiungono i due parlamentari - è stata una follia, mentre la disorganizzazione della Regione e i mancati investimenti tecnologici hanno fatto il resto. C’è bisogno di un sistema moderno che presidi le nostre montagne e c’è bisogno di una presa di consapevolezza del Governo che finora non c’è stata in alcun modo. E' inimmaginabile che in un'epoca in cui, attraverso i sistemi satellitari, si può controllare ogni metro di territorio, non vi siano strumenti adeguati per preservare il territorio. Mare e montagna, le due grandi ricchezze endogene, sono in stato di abbandono e non si scorge, al di là dell'eroismo dei vigili del fuoco, nessuna forte risposta da parte della Regione e dell'esecutivo". (AGI)