Militari della stazione Carabinieri Forestale di Cosenza sono intervenuti in località Piano delle Forche del Comune di Marano Principato, in particolare alle spalle delle gradinate del campo di calcio comunale dove il rogo di rifiuti urbani ingombranti, depositati in modo incontrollato sul suolo, produceva grosse colonne di fumo nero e maleodorante. Per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cosenza. L’area comunale trasformata in deposito di rifiuti è stata posta sotto sequestro e dagli accertamenti e indagini effettuate si è proceduto alla denuncia del sindaco e dell’amministratore della società che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani. Continuano, invece, le indagini atte ad identificare l'autore della combustione dei rifiuti presenti nell'area in sequestro.

Un altro intervento ha portato alla denuncia nei giorni scorsi di un uomo di Torano che dovrà rispondere del reato di smaltimento illecito mediante abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi. In questa circostanza ad intervenire sono stati i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cerzeto i quali, attirati da una colona di fumo lungo la SP 241, sono giunti ad un fabbricato in località “Cutura” di Torano. In un piazzale adiacente al fabbricato bruciavano, all’interno di un fusto metallico, rifiuti speciali in materiale plastico che producevano fumi che si erano propagati nelle vicine abitazioni e agli insediamenti industriali limitrofi. Oltre alla denuncia dell’uomo si è provveduto al sequestro del bidone in metallo e dell’area interessata.