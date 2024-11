L’amministrazione comunale di Rossano ha approvato una delibera contro le trivellazioni nello Jonio cosentino. Oliverio blocchi il decreto ‘sbocca Italia’

Rossano - Anche l’amministrazione comunale di Rossano dice “no” alle trivellazioni nello jonio Cosentino. Il Consiglio comunale di Rossano, all’unanimità, ha già approvato una delibera per impegnare il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, affinché avvii tutte le necessarie azioni per impugnare l’attuazione del decreto “Sblocca Italia”, varato dal Governo Renzi, che dà il via libera alle concessioni per le trivellazioni dei fondali marini nel Golfo di Taranto per la ricerca di idrocarburi.



“Si tratta dell’ennesimo atto istituzionale che vede impegnato l’Esecutivo Antoniotti contro questo pericoloso progetto industriale - c’è scritto nel documento - ora, però, serve la reazione di tutti i cittadini, per far sentire forte il grido di rabbia contro l’ennesima azione di sottomissione che lo Stato vorrebbe perpetrare ai danni della Sibaritide e della Calabria ionica. Le comunità lucane e pugliesi, egualmente interessate al problema, sono scese in piazza determinate e numerose. Noi non possiamo essere da meno.

Partendo da queste premesse l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini, le istituzioni, le scuole e le associazioni del territorio a partecipare alla pubblica manifestazione che si terrà il prossimo Sabato 20 Dicembre 2014. Il corteo, promosso dall’Officina Jonio Italia con il patrocinio del Comune di Rossano, avrà inizio con il raduno alle Ore 9.00 presso il piazzale antistante lo stadio “Stefano Rizzo” per poi proseguire verso Corigliano, lungo la Statale 106”.