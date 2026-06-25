Si terrà questa sera, alle 20.30, presso il Lido Florida di Praia a Mare, l'incontro dedicato a "Sail the Children", il progetto di formazione solidale che unisce educazione, mare e creatività in un percorso rivolto principalmente alle ragazze e ai ragazzi che gravitano attorno a Save the Children.

L'iniziativa rappresenta il momento introduttivo di un progetto sostenuto da Save the Children, Lega Navale Italiana, Guardia Costiera, alcune aziende private e da una campagna di crowdfunding, nato con l'obiettivo di offrire ai giovani un'esperienza formativa capace di rafforzare autostima, spirito di collaborazione, rispetto dell'ambiente, delle regole e delle autorità, stimolando al tempo stesso fantasia e capacità di confronto.

Cos’è Sail The Children

Ideato dal velista, illustratore e artista Davide Besana, "Sail the Children" coniuga la passione per la navigazione a vela con quella per la comunicazione visiva e il fumetto. Il percorso prevede una prima fase dedicata alla sicurezza in mare e alla tutela dell'ambiente, curata da un ufficiale della Capitaneria di Porto, seguita da un'esperienza di navigazione a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dai soci della Lega Navale Italiana di Praia a Mare-Tortora e della storica imbarcazione "Midva", durante la quale i ragazzi saranno coinvolti attivamente nei diversi ruoli dell'equipaggio.

L’appuntamento al Lido Florida

L'appuntamento del Lido Florida offrirà un'anticipazione dei temi che caratterizzano il progetto: dai vantaggi della comunicazione grafica ai principi della navigazione, passando per l'idrodinamica, l'aerodinamica e i fenomeni atmosferici marini, fino ad arrivare alla tutela dell'ecosistema.

Ampio spazio sarà riservato anche all'ABC del fumetto, con dimostrazioni e attività dedicate al disegno, alla rappresentazione del movimento, alla costruzione di una sequenza narrativa e alla realizzazione di testi e sceneggiature attraverso il linguaggio delle nuvolette.

Un appuntamento che punta a trasformare il mare in uno strumento di crescita, inclusione e formazione, offrendo ai più giovani un'esperienza educativa originale e coinvolgente.