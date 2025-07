Con l’arrivo dell’estate e l'aumento dei residenti, si rende indispensabile un'azione urgente per la salute pubblica e il decoro urbano. I controlli prevedono l’installazione di foto-trappole per accertare i reati ambientali

Il Comune di Scalea ha istituito una task force intersettoriale per esercitare un'azione straordinaria contro l'abbandono dei rifiuti e per il controllo della raccolta differenziata. Il sindaco Mario Russo ne ha discusso ieri nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nell’aula consiliare di via Plinio Il Vecchio.

Il progetto di tutela ambientale

Il Comune di Scalea ha attivato un'Unità di Progetto di Tutela Ambientale per fronteggiare l'emergenza rifiuti sul territorio, caratterizzata da abbandono diffuso, bassa differenziata e incendi dolosi. Con l'approssimarsi della stagione estiva e l'aumento dei residenti, si rende indispensabile un'azione urgente per la salute pubblica e il decoro urbano. Gli occhi saranno puntati anche sul funzionamenti dei depuratori e sui potenziali furbetti degli sversamenti in mare.

L'Unità, operativa dal 1° luglio al 30 settembre 2025, sarà coordinata dall'architetto Pierpaolo Barbarello e composta da personale dell'Ufficio Tecnico e da cinque agenti della Polizia Locale.

Gli obiettivi

Gli obiettivi dell'iniziativa principali includono: monitoraggio del territorio, anche notturno; contrasto all'abbandono di rifiuti con sanzioni severe, incluse confisca e arresto in flagranza; controllo del ciclo della differenziata e delle utenze domestiche e commerciali per l'uso corretto dei sacchi e il rispetto del calendario. Verrà inoltre verificato l'operato dell'appaltatore per garantire il rispetto del contratto, il ritiro degli ingombranti, lo spazzamento e la pulizia. Saranno installate foto-trappole per accertare i reati ambientali. Questa iniziativa sottolinea l'impegno dell'Amministrazione comunale a ripristinare il decoro e la salubrità ambientale.

Le dichiarazioni di Russo

«Abbiamo pensato a questa soluzione – dichiara il primo cittadino - per cercare di dare una risoluzione a questo problema. È un problema che a Scalea, purtroppo, esiste tutto l'anno e che nella stagione estiva ovviamente viene esacerbato. Quindi, è stato fondamentale istituire questa task force, anche per eseguire una circolare della regione Calabria che invitava, appunto, i comuni a fare una vigilanza serrata sul problema dell'abbandono dei rifiuti. Questa iniziativa – ha concluso – deve servire a scoraggiare questi maldestri tentativi di liberarsi dei rifiuti e buttarli in ogni angolo di strada».