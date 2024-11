L’opera, scoperta dai Carabinieri Forestale, secondo le verifiche effettuate dall’ufficio tecnico comunale, era priva di atto d’assenso per l’edificazione. Il committente dei lavori è stato denunciato per costruzione abusiva e violazione delle norme paesaggistiche

Nel corso di controlli dell’area disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale Crotone, i militari della stazione Cirò hanno notato un fabbricato in corso di edificazione nelle adiacenze del vallone Valenza, nell’agglomerato di Strongoli Marina. Lo comunica una nota dell'Arma. Il manufatto, ad un piano fuori terra ed in corso di edificazione, ha pianta rettangolare di dimensioni 13x7m. Attualmente è privo di copertura e di divisioni interne. Le pareti, interne ed esterne, non sono ancora intonacate. Secondo i Carabinieri, lo stabile sarebbe stato destinato presumibilmente ad uso residenziale.

L’ufficio tecnico, dietro richiesta dei militari, ha attestato l’assenza di titoli abilitativi per l’edificazione. Il committente dei lavori, un quarantottenne residente a Strongoli, avrebbe ammesso le sue responsabilità. E' stato denunciato alla Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia e paesaggistica. L’area di sedime del fabbricato infatti, rientra nelle fascia di rispetto del vallone Valenza e del mare. Si tratta della quarta costruzione abusiva individuata dai Carabinieri Forestale nel giro di un mese.