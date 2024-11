Ottantadue arnie sono state sequestrate dai carabinieri forestali a Scandale in un apiario risultato privo della targa identificativa riportante il codice aziendale. Proprietario delle arnie è risultato un trentottenne della provincia di Catania, che è stato denunciato per inosservanza dell'ordinanza che vieta la movimentazione non autorizzata degli apiari nel territorio calabrese ai fini della prevenzione della diffusione dell'Aethina tumida, coleottero proveniente dal Sudafrica che rischia di provocare danni enormi agli alveari.



Il sequestro delle arnie è stato fatto dai carabinieri forestali, che si sono avvalsi del supporto del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone, all'interno di uliveto di proprietà privata.

Nel crotonese, dall'inizio del mese di settembre, sono stati tre i sequestri di apiari, per un totale di 345 arnie. Tutti gli apiari, secondo gli accertamenti svolti, provengono da allevamenti esistenti nella provincia di Catania.