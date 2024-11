I vigili del fuoco hanno estratto il rettile di circa 180 centimetri per poi liberarlo in natura

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza sono intervenuti in via Ippocrate nel comune di Paola per il recupero di un rettile. Giunti sul posto i soccorritori hanno estratto un cervone di circa 180 cm dalla canna fumaria di un'abitazione, rilasciandolo poi in ambiente libero.