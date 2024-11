Apre la prima area sportiva attrezzata in Calabria. Longobardi entra nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute con la Legend Luana Pilia. Domani sarà Luana - 8 volte medaglia d'oro e altre 5 medaglie d'oro al valore atletico, definita la donna più veloce del suo tempo sulle rotelle - a celebrare lo sport all'aperto al Longobardi Sea Fitness sul Corso Marina. Le attrezzature sono state installate a pochi metri dal mare, lì, ci saranno bambini, ragazzi, sportivi, istituzioni, amatori e curiosi per vivere una mattina di sport tutti insieme.

Il progetto promosso da Sport e Salute S.p.A. - Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita - in collaborazione con Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e con il Comune di Longobardi attore e beneficiario del progetto stesso - è scritto in una nota - ha dato vita ad una nuova area sportiva outdoor dove incontrarsi ed esercitarsi. Ogni macchina è corredata di tutorial consultabile da QR Code che permette a tutti la fruizione attraverso il proprio smartphone. I video - che parlano a tutt'Italia - sono stati realizzati con i Legend di Sport e Salute AnzelikaSavrajuk, ginnasta ucraina e bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, e il "Signore degli Anelli" Jury Chechi, plurimedagliato e Olimpionico ai Giochi di Atlanta '96.

«Il fine - prosegue la nota - è promuovere il benessere attraverso il movimento nei giardini pubblici, parchi e aree urbane. Un regalo alla cittadinanza per poter praticare sport in natura gratuitamente e senza limiti di età». Il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli sottolinea lo spirito dell'idea: «la Società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei Parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese». La cerimonia avrà inizio alle ore 10:30 e sarà moderata dalla Legend Luana Pilia. Interverranno Giacinto Mannarino, sindaco di Longobardi e padrone di casa, un rappresentante di Anci Calabria; Walter Malacrino, Segretario diSport e Salute Regione Calabria. Sarà successivamente effettuata l'attività dimostrativa dell'utilizzo dei QR code con Luana Pilia e l'Asd Longobardi Calcio 2022 per poi dare spazio allo sport con esercizi e giochi.

«Da qualche anno - conclude Mannarino - abbiamo riscoperto la meraviglia e i benefeci dello sport all'aperto. Questo ci ha spinto a partecipare al bando Sport nei Parchi, che ha premiato la nostra progettualità. Grazie a Sport e Salute tutti i cittadini potranno beneficiare gratuitamente di questa meravigliosa area incastonata tra il mare e le colline».