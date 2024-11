Si è svolto questa mattina presso la sede dell’Anas di Catanzaro un incontro fra il responsabile dell’area compartimentale Anas Calabria, Marco Moladori, ed una delegazione del Comitato civico per la sicurezza della SS 18 Tirrena Inferiore guidata da Rosella Cerra per discutere di alcune criticità rilevate lungo il tratto fra Gizzeria Lido e Falerna. L’incontro si è tenuto in seguito all’interessamento della senatrice Elisabetta Barbuto, la quale ha sollecitato questo colloquio all’indomani del flash-mob avvenuto il 13 luglio lungo il tratto della SS18 all’altezza del ponte di collegamento fra il comune di Gizzeria Lido e quello di Lamezia. A darne notizia una nota del Comitato civico.

Oltre a riportare la criticità del ponte, fa sapere l’associazione «si è discusso anche della necessità di realizzare alcune rotatorie o comunque degli strumenti che rallentino il traffico in alcuni punti vulnerabili della statale. In particolare una rotatoria all’ingresso della località Pesce e Anguilla, che ricordiamo ospita alcuni rinomati stabilimenti ove hanno sede, ormai da diversi anni, i campionati mondiali di Kitesurf che richiamano sportivi da tutto il mondo con un notevole afflusso di gente. Sono stati illustrati da Cesare Sauro, già assessore, anche dei progetti fatti in passato dalla precedente amministrazione. Ricordiamo inoltre che anche l’attuale amministrazione ha presentato un progetto per la realizzazione della rotatoria del novembre 2015, senza che però lo stesso avesse seguito. Un incontro molto positivo che ha riscontrato la disponibilità del dirigente dell’ente che ha già fissato un appuntamento con le parti interessate per la settimana prossima».