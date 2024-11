Il prestigioso riconoscimento è andato ad altre otto spiagge calabresi

Soverato si conferma Bandiera Blu 2018. Un risultato accolto con entusiasmo dal primo cittadino Ernesto Alecci, presente alla cerimonia di premiazione a Roma insieme alla sua giunta, presso la sede del Cnr. «Grande soddisfazione non solo per Soverato ma per tutta la Calabria - è il messaggio che il sindaco Alecci ha diffuso sui social - che passa da 7 bandiere blu a 9. Ancora sono troppo poche se pensiamo che la Liguria ne ha 27. C'è tanto lavoro da fare. Abbiamo iniziato con i nostri vicini di Sellia marina ai quali rivolgiamo il nostro augurio. Speriamo di essere sempre di più - conclude Alecci - affinché sempre più turisti possano venire a visitare la nostra bellissima regione».