La Calabria torna nella morsa del maltempo. Particolari situazioni di disagio si stanno registrando nella provincia di Catanzaro dove più squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per allagamenti e verifiche.

Persone intrappolate nelle auto

Le zone maggiormente interessate rientrano nei comuni di Davoli Marina e San Sostene. Sul posto presenti gli operatori vigilfuoco della sede Centrale, dei distaccamenti di Soverato, Chiaravalle Centrale ed i vdf volontari del distaccamento di Taverna. A causa dell’acqua e dei detriti, alcuni conducenti di auto erano rimasti bloccati all’interno delle proprie vetture. In più, a San Sostene, il cedimento di un muro di recinzione ha spezzato la tubazione di un serbatoio gpl e ha provocato una fuoriuscita del gas. I vigili del fuoco hanno tempestivamente provveduto alla chiusura della mandata principale e alla messa in sicurezza del bombolone.

Alberi sradicati e tetti divelti

Criticità anche nel comune di Botricello. Qui, un fiume di acqua e fango si è riversato sulla statale 106 in prossimità dell'ingresso al centro abitato, portando disagi alla circolazione. Per queste ragioni, il transito sul tratto, nella zona interessa, risulta momentaneamente bloccato. Sul posto per sopralluoghi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Sempre sulla 106, tra Botricello e Cropani Marina, una tromba d'aria ha divelto poco fa alcuni alberi. Per fortuna, nell’area non transitavano mezzi. Sempre a Cropani, la furia del vento ha danneggiato i tetti di alcuni edifici e serre. Sradicati anche alberi che hanno tranciato i cavi della rete elettrica. In tutta la zona manca l'energia elettrica. Sul posto richiesto intervento dei tecnici Enel.

Criticità nel Crotonese

Lungo la linea ferroviaria tra San Leonardo di Cutro e Cutro, nel Crotonese, il tratto é interrotto a causa dell'allagamento dei binari provocato dalle forti piogge che si si sono abbattute nelle ultime ore. Capannoni e zona industriale in ginocchio a causa di una tromba d'aria.





Il video amatoriale della tromba d'aria nel Catanzarese