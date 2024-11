'La mia vicinanza ai 49 tirocinanti ed alle loro famiglie'

"L’idea originaria riguardante il progetto ‘Natura e turismo’ era quella di creare le condizioni affinché persone che erano state espulse dal settore produttivo vi potessero rientrare attraverso l’ampliamento e l’aggiornamento delle competenze". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia, nazzareno Salerno che continua: "Quindi, al termine del tirocinio, non doveva esserci un semplice rinnovo quanto un progetto della durata di 24 mesi come accompagnamento al reinserimento nel mondo del lavoro. Questo garantirebbe tranquillità ai 49 lavoratori che avrebbero uno stipendio per un tempo ragionevolmente idoneo per ottenere una collocazione dignitosa nel mondo lavorativo".

"Non capisco - continua salerno - pertanto, il tergiversare di coloro i quali hanno il potere decisionale e di azione, ma si limitano a continui rinvii a nuovi incontri che lasciano presagire un nulla di fatto. Questi lavoratori hanno peraltro acquisito abilità ed esperienze e possono davvero rendersi utili per il miglioramento della qualità della vita in un territorio, quale quello ricadente nel Parco delle Serre, che è dotato di potenzialità inespresse. Confermo pertanto la mia vicinanza ai 49 tirocinanti ed alle loro famiglie e ribadisco il concetto per il quale tutte le forme e tutte le occasioni di lavoro vanno sempre tutelate".