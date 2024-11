Gli impianti di Palumbo Sila saranno regolarmente in funzione. Un’ultima parentesi d’inverno prima dell’arrivo della primavera

Grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi, sabato 16 e domenica 17 gli impianti del Palumbo Sila (Crotone) saranno regolarmente aperti. Un’ultima parentesi invernale prima dell’arrivo della primavera. «Con grande emozione – si legge in una nota stampa - la ditta Scalise Sport Group, attraverso il proprietari Armando e Salvatore, annunciano la riapertura degli impianti per il prossimo weekend.



Nel prossimo fine settimana, oltre agli sport invernali, si potranno effettuare gite in quad, in motoslitta, ed escursioni a piedi e con le ciaspole. Sole e tanta neve. Le ultime spolverate di neve fresca hanno reso le piste soffici, facili da sciare e divertenti sia per gli amanti dello sci che dello snowboard. Il resort del Villaggio Palumbo, che si affaccia sul lago Ampollino, oltre agli impianti sciistici dispone anche di un palaghiaccio e di alberghi e ristoranti da poco ristrutturati.