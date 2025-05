VIDEO | Installata la prima struttura sottomarina per frenare l’erosione costiera, un intervento da 2,6 milioni con fondi Pnrr. A rischio spiaggia e abitazioni: la seconda opera arriverà in autunno

La prima delle due barriere soffolte, previste dai lavori finalizzati al contrasto dell’erosione costiera, è stata installata nelle acque antistanti la costa nord di Tortora, zona maggiormente interessata dal fenomeno. Affinché l’infrastruttura potrà considerarsi completata con l’installazione di una seconda barriera sottomarina, si dovrà attendere l’arrivo dell’autunno, per scongiurare rischi e pericoli all’incolumità pubblica durante l’imminente stagione turistica.

La prima delle due strutture modulari di cemento armato, lunga cento metri e appena visibile sotto la superficie del mare, servirà ad attenuare l’impatto delle onde. A Tortora l’erosione costiera rischia di spazzare via un lungo tratto di spiaggia e un vasto complesso residenziale.

Un iter complesso

«Finalmente ! L’iter è stato molto lungo – commenta soddisfatto il sindaco della cittadina, Toni Iorio -, ci sono voluti ben quattordici pareri degli enti sovracomunali per ottenere tutte le autorizzazioni». I lavori sono stati finanziati con un fondo Pnrr da 2,6 milioni di euro e rappresentano l’ultima fase di una lunga procedura cominciata anni fa. Nel 2022, grazie ai fondi stanziati dalla Protezione civile, il Comune ha ricostruito la strada a ridosso della spiaggia sgretolatasi sotto i colpi incessanti delle onde, successivamente protetta con enormi massi. In quel contesto, l'ente guidato da Iorio ha effettuato anche un altro importante passaggio. «Abbiamo realizzato una fondazione di blocchi in cemento sotto la sabbia – continua il primo cittadino -, per far sì che il mare con la sua forza non potesse scavare e quindi portare via né scogliera né la strada».

Una costa protetta

«Negli ultimi anni – ha dichiarato il vicesindaco Biagio Praino, che è anche assessore alle Attività Produttive -, il Comune ha risparmiato circa sessantamila euro di nuovi interventi per la sistemazione della strada. Io sono molto fiducioso per il futuro, perché il sindaco si sta già confrontando con le autorità competenti per il prosieguo dei lavori e per la realizzazione della seconda barriera soffolta. La costa di Tortora – conclude - sarà attenzionata e sarà protetta».