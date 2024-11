La consigliera regionale crotonese plaude all’iniziativa di domani a Policoro che vedrà la partecipazione dei governatori del sud, contro le trivellazioni nello jonio.

“Non sarò a Policoro domani, perché la manifestazione coincide con la riunione della Conferenza dei capigruppo che dovrà programmare i lavori del Consiglio regionale. Ma Policoro - spiega la consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco - e la mobilitazione di sindaci, associazioni e semplici cittadini, alla quale parteciperanno i Presidenti delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria per bloccare le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Ionio, è un altro passaggio importante per sostenere che il Mezzogiorno ha bisogno di valorizzare le proprie ricchezze ambientali e naturalistiche e non può, dunque, accettare ulteriori sfaceli, sottovalutazioni e logiche economiche che passano sulla testa dei cittadini. E’ urgente su una questione così cruciale, conclude Flora Sculco, un confronto Ministero-Regioni- enti locali- associazioni. Il Consiglio regionale della Calabria, in ogni caso, terrà prossimamente un dibattito su questo tema con l’intenzione di condividere unanimemente un documento e rilanciare le ragioni dei territori interessati”.