Poste le basi per salvaguardare e valorizzare i caratteri distintivi, naturali e culturali propri dell’area. Il presidente Bombino: «Orgogliosi di questo risultato»

Prestigioso quanto meritato riconoscimento per il Parco nazionale dell’Aspromonte. L’ente ha infatti ricevuto in occasione della cerimonia conclusiva a Bruxelles al Parlamento europeo, la Carta europea del Turismo sostenibile. Nello specifico riguarda una certificazione rilasciata da Europarc Federation col supporto delle sezioni nazionali della federazione tra cui Federparchi-Italia, che testimonia il percorso di crescita dell’intero comprensorio dell’area protetta nell’ambito del turismo sostenibile. Ma non solo perché la Cets certifica i progressi nella filiera del turismo naturalistico, culturale ed enogastronomico del Parco nazionale dell’Aspromonte, e al contempo pone le basi per salvaguardare e valorizzare i caratteri distintivi, naturali e culturali propri dell’area. Si punta ad un’economia sempre più ecologica ed alla conservazione della natura e su modelli di qualità della vita superiori.

Le parole del presidente Bombino

«Siamo orgogliosi di questo risultato – ha dichiarato il presidente Giuseppe Bombino - che premia gli sforzi compiuti dalle donne e dagli uomini che quotidianamente operano nel Parco nazionale dell’Aspromonte. La Carta – ha aggiunto - rappresenta il naturale riconoscimento alle idee e all’impegno della gente d’Aspromonte che ha creduto in noi ed ha saputo ritrovare, intorno alla bellezza della natura e della montagna, il motivo per creare nuove opportunità di impresa e di occupazione».

"Una nuova posizione nello spazio europeo"

Un risultato edificante per quanti si sono adoperati nel progetto: «Grazie alla Cets – ha concluso - rafforziamo il ruolo di coordinamento di attori pubblici e privati locali e, al contempo, ci proiettiamo verso una rilevante ed inedita posizione nello spazio mediterraneo ed europeo»

!banner!

Un messaggio positivo che coinvolge la regione. Molti gli attestati di stima: «Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, legato al Parco da una convenzione mirata a promuovere il territorio sul tema “Natura e Cultura” – ha commentato il direttore del MarRc Malacrino - consolida gli impegni assunti, nella convinzione che le sinergie intraprese possano sempre più contribuire alla costruzione di un sistema turistico-culturale più consapevole e sostenibile». G.d’a.