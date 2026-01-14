Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio

Sono sette i Comuni della Calabria ad aver ottenuto il riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato alle amministrazioni che si sono distinte per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di buone pratiche sostenibili. I Comuni premiati in Calabria sono Diamante, Paola, Tortora (Cosenza); Montepaone, Sellia Marina (Catanzaro); Melissa (Crotone); Parghelia (Vibo Valentia).

L’annuncio è stato dato a Montecitorio nel corso della conferenza stampa alla presenza di Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, del fondatore e presidente di Plastic Free Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.

La consegna del riconoscimento

Il riconoscimento sarà consegnato ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico, durante la cerimonia nazionale dedicata alle Amministrazioni virtuose.

La selezione avviene sulla base di 20 criteri di valutazione, tra cui: strumenti di contrasto all’abbandono dei rifiuti (fototrappole, sanzioni, guardie ambientali), riduzione della plastica monouso negli edifici pubblici, attività di sensibilizzazione nelle scuole e tra i cittadini, e collaborazione con l’associazione attraverso eventi e protocolli.

In Calabria – si legge in una nota stampa di Plastic free- il riconoscimento premia non solo l’impegno delle amministrazioni locali, ma anche il lavoro quotidiano dei volontari e dei referenti dell’associazione, coordinati a livello regionale da Alberto Fio, che ha saputo accompagnare e sostenere i Comuni in questo percorso virtuoso.