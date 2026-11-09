VIDEO | L'incontro durante una battuta di pesca. A documentarlo il nostro lettore Federico Carrà, che ha inviato foto e video alla redazione. Ecco dove vive, di cosa si nutre e quali dimensioni può raggiungere

Il mare vibonese non smette di stupire e, nonostante l'estate sia ormai lontana, continua a regalare emozioni a chi anche in autunno non rinuncia a frequentare la costa. Questa volta a catturare l'attenzione è stato un pesce luna, uno degli abitanti più singolari e affascinanti del Mediterraneo, avvistato nelle acque al largo di Vibo Marina.

A documentare l'incontro è stato un nostro lettore, Federico Carrà, che durante una battuta di pesca, a poca distanza dalla costa, si è imbattuto nel grosso animale e ha avuto la prontezza di immortalarlo con foto e video, poi inviati alla nostra redazione.

Le immagini mostrano il pesce mentre nuota appena sotto il pelo dell'acqua, lasciando intravedere la caratteristica sagoma tondeggiante e appiattita e la piccola bocca che sembra quasi disegnare un'espressione incuriosita. Un incontro certamente insolito per chi si trova a bordo di un'imbarcazione e che ha regalato a Carrà la possibilità di osservare da vicino una delle creature più particolari che popolano i nostri mari.

Un gigante dalla forma inconfondibile

Il pesce luna, conosciuto scientificamente come Mola mola, appartiene alla famiglia dei Molidi ed è uno dei più grandi pesci ossei del pianeta. Il suo aspetto è decisamente particolare: il corpo è alto, quasi circolare, fortemente compresso sui lati, con due grandi pinne, una dorsale e una anale, che utilizza per spostarsi nell'acqua.

A differenza della maggior parte dei pesci, non possiede una vera pinna caudale. La parte posteriore del corpo termina infatti con una struttura appiattita che contribuisce a conferirgli quell'aspetto quasi surreale.

Anche le dimensioni possono essere impressionanti. Gli esemplari più grandi possono raggiungere circa tre metri di lunghezza e arrivare a pesare fino a due tonnellate, diventando autentici giganti del mare.

Un pesce luna (immagine di repertorio)

Dove vive e perché si avvicina alla superficie

Il pesce luna è diffuso nelle acque temperate e tropicali degli oceani di tutto il mondo, ma è presente anche nel Mediterraneo, compresi i mari italiani. Si tratta di una specie pelagica, abituata a vivere in mare aperto, che può compiere spostamenti anche considerevoli.

Si nutre soprattutto di organismi gelatinosi, tra cui meduse, ma anche di zooplancton, piccoli pesci e altri organismi marini. Una delle sue abitudini più curiose è quella di risalire verso la superficie e rimanere per qualche tempo nelle acque più superficiali, talvolta quasi disteso su un fianco. Un comportamento che può essere legato alla termoregolazione dopo le immersioni in profondità e all'eliminazione dei parassiti, anche grazie all'intervento degli uccelli marini. Nonostante la sua mole, è un animale generalmente innocuo per l'uomo.

La sua presenza nel Mediterraneo è conosciuta da tempo, anche se gli incontri ravvicinati come quello documentato da Federico Carrà continuano a rappresentare un'esperienza fuori dall'ordinario. Un recente studio coordinato dall'Ispra ha analizzato oltre 1.500 avvistamenti raccolti in quattordici anni, confermando come la distribuzione di questi pesci vari a seconda delle stagioni e delle condizioni ambientali.