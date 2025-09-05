Cumuli di rifiuti di ogni genere sono accatastati a bordo strada, compresi ingombranti. Un pericolo igienico e ambientale nella strada parallela alla SS 280

Una vera e propria discarica abusiva a due passi dalla sede della Regione Calabria e dal presidio ospedaliero Mater Domini di Catanzaro. È la denuncia che arriva dai residenti del quartiere Germaneto costretti a convivere con cumuli di immondizia e materiale di ogni genere scaricato in una strada parallela alla SS 280. L’area, da quanto documentato nelle foto, è diventata una discarica a cielo aperto con rifiuti di vario genere: plastica, materassi, ingombranti, pneumatici, materiali edili e altro.

Una situazione che ha generato una condizione generalizzata di degrado e di pericolo anche alla circolazione dal momento che i rifiuti sparsi si trovano ai bordi della strada d’accesso al quartiere Germaneto, sede del campus universitario, della Cittadella regionale e della stazione ferroviaria. I residenti chiedono una immediata azione di bonifica in considerazione dei potenziali pericoli igienici e ambientali.