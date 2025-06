Un cuore rosso sulle rocce che si tuffano nello Ionio: lo scatto compare in un post pubblicato dall’artista catanzarese Attilio Armone per denunciare quanto accaduto. Il referente provinciale di Plastic Free: «Ripristineremo la bellezza del posto»

Il cuore non sta bene dappertutto. Soprattutto quando la sua figura deturpa, sporca, disturba. Da poche ore circola sul web una foto che ritrae un disegno a forma di muscolo cardiaco apparso sullo scoglio della grotta di San Gregorio, nella suggestiva località di Caminia di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Lo scatto pubblicato sui social dall'artista calabrese Attilio Armone per denunciare quanto accaduto ha suscitato un vespaio di polemiche e di critiche nei riguardi di chi ha imbrattato quel pezzo di natura incontaminata, incastonato lungo la costa ionica, così bello da non poter permettere di essere maltrattato.

«Ma i cretini hanno un cuore?», domanda sarcasticamente Armone agli utenti della rete. Ed in tanti non hanno tardato a commentare il post manifestando la propria amarezza ed il proprio dispiacere per quella vernice rossa che stona con il contesto e soprattutto con il rispetto dovuto nei confronti dell'ambiente. C'è chi parla di scarso senso civico, chi di ignoranza e chi di totale mancanza di educazione. Tutti comunque concordi nel condannare l'atto perpetrato ai danni di un angolo di paradiso terrestre, meta di migliaia di visitatori durante il periodo estivo.

Tra i numerosi messaggi comparsi sui social non è passato inosservato il commento di Nicola Sestito, referente provinciale di "Plastic free", associazione da sempre impegnata nella tutela dell'ambiente: «Ci faremo carico noi di "Plastic free" per ripristinare la bellezza dello scoglio rimuovendo la vernice». Una notizia accolta con apprezzamento e gratitudine.