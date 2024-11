C’è grande attesa per la prossima edizione della giornata di educazione ambientale Plastic Free GC, il 24 maggio, dedicata alla pulizia delle spiagge dalla plastica. Gli studenti dell’Istituto comprensivo di Vibo Marina Amerigo Vespucci, coordinati dai docenti e dalla dirigente scolastica Maria Salvia, in collaborazione col personale militare in forze alla locale Capitaneria di Porto, si dedicheranno alla raccolta degli oggetti in plastica abbandonati sulle spiagge di Vibo e Bivona: un totale di sei chilometri di arenile, dove i ragazzi e i bambini potranno contribuire concretamente al risanamento ambientale, e testare il loro grado di sensibilità.

Una giornata nazionale

La giornata rientra nel novero dell’iniziativa lanciata e coordinata dal Comando generale del corpo delle capitanerie di porto: una campagna nazionale che gode del patrocinio di Wwf, Lega navale italiana, Associazione nazionale Marinai d’Italia, Legambiente, e che vuole sensibilizzare i cittadini di domani ad alzare il livello di attenzione sulla salute dell’ecosistema, incentivando azioni di contrasto alla dispersione delle microplastiche. A presentare nel dettaglio l’evento vibonese, venerdì mattina, prima del suo inizio, sarà lo stesso Comandante del Porto e Capo del Compartimento marittimo di Vibo Valentia, Capitano di fregata Giuseppe Spera. La conferenza stampa avrà luogo alle ore 9, nel piazzale antistante la Capitaneria della Guardia costiera di Vibo Marina.

Nuova dignità per le nostre spiagge

A seguire, spazio ai giovani e giovanissimi, al loro lavoro ed al loro entusiasmo, che si riverserà lungo tutti gli arenili che collegano i centri marittimi di Vibo e Bivona: liberandoli dalla plastica, si cercherà di restituirgli nuova dignità. A tutti, a ricordo della giornata, verranno distribuiti gadget ideati dalla Guardia Costiera, con il supporto del Gruppo Pubbliemme e dell’istituto Vespucci.