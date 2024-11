La giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato il progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza del territorio colpito dall’alluvione del 2006

Vibo Valentia - 8 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti "Affaccio, Cancello Rosso, Piscopio, Triparni, Longobardi ed ex tracciato delle Ferrovie Calabro Lucane”. La giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato il progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza del territorio per un importo complessivo di 8 milioni e mezzo di euro finanziati interamente dalla regione. La regione ha concesso il finanziamento per consentire al Comune di riqualificare il territorio colpito dall’alluvione del 3 luglio 2006 che provocò 3 morti, 90 feriti e danni per un valore di 200 milioni di euro. L'approvazione definitiva del progetto definitivo dei lavori permetterà di provvedere anche all'ammodernamento del sistema di smaltimento delle acque bianche e nere a Vibo Valentia ed a Vibo Marina.