La Cittadella ha dato mandato di resistere. Almeno quattro le impugnative notificate per ottenere l’annullamento della delibera di giunta. Introdotti limiti agli impianti eolici e l’obbligo di adottare sistemi per evitare la collisione degli uccelli alle pale

È partito, a suon di ricorsi, l’attacco contro la delibera di giunta che introduce nuovi vincoli a tutela dei siti Natura 2000. Le restrizioni imposte a difesa di fauna e flora calabrese, non sono piaciute alle società che operano nel settore delle energie rinnovabili, le quali hanno impugnato il provvedimento dinnanzi al Tar per chiederne l’annullamento. Non uno, bensì quattro i ricorsi di recente notificati, contro cui la Cittadella ha dato ordine di resistere.

L’obiettivo è rendere nulli i vincoli introdotti dalla Regione, con la delibera di giunta 322 del giugno scorso. L’esecutivo in quella data ha approvato gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti Natura 2000. Più che un vezzo, un obbligo imposto dalla Comunità Europea, su cui l’Italia più volte è stata richiamata per inadempienza. La linea adottata è quindi quella dettata dal Mase e comune a tutto il territorio nazionale, eppure le limitazioni non state ben digerite a queste latitudine, dove evidentemente hanno toccato interessi particolari.

Le più recenti determine firmate per la costituzione in giudizio e il conferimento di incarico sono quattro, tutte volte ad ottenere l’annullamento della delibera di giunta incriminata e gli atti propedeutici. Dagli stessi documenti emerge l’intento delle società delle rinnovabili: cancellare il provvedimento e soprattutto i due allegati.

In un caso si entra anche nel merito della richiesta: annullare la parte in cui «tra le misure di conservazione della zona di protezione speciale Marchesato e fiume Neto prevede il divieto di realizzare nuovi impianti eolici in una area buffer esterna di un chilometro esterno ai confini della zona di protezione speciale». Evidentemente potrebbe trattarsi di società con procedure autorizzative in corso o che hanno acquistato terreni in vista di futuri investimenti.

In ogni caso, l’adozione della delibera deriva da precise disposizioni imposte da Bruxelles, la cui trasgressione è già costata all’Italia nel 2019 una procedura di messa in mora. L’Ue ha chiesto l’adozione di parametri di valutazione puntuali nella definizione degli obiettivi di conservazione per le zsc. Nel 2023 quindi il Mase ha esortato le Regioni a dare «priorità agli impegni inerenti Natura 2000».

A cascata il dipartimento per la Sostenibilità ambientale ha quindi proceduto «all’implementazione degli obiettivi e delle misure di conservazione per ogni sito secondo la metodologia del Mase». In linee generali, il provvedimento introduce il divieto di realizzare impianti eolici all’interno delle zone di protezione speciale e nella fascia di rispetto di un chilometro, l’interdizione vale anche per le nuove linee elettriche aeree di connessione.

Quindi, nella fascia compresa tra uno e cinque chilometri gli impianti eolici devono essere dotati obbligatoriamente di sistemi automatici di rilevamento dell'avifauna, per evitare il rischio di impatto e collisione degli uccelli con le pale. Tutte misure volte a tutelare soprattutto gli uccelli e le rotte migratorie. Adesso sarà il Tar a dover decidere sulla delicata materia.