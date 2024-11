Ambiente

VOX - Referendum trivelle: i cittadini sono informati?

La nostra Cristina Iannuzzi per le vie di Cosenza ha intervistato numerose persone per capire quanto i cittadini siano informati sulla consultazione popolare e le eventuali intenzioni di voto. Il sondaggio andato in onda nella puntata odierna de ‘I fatti in diretta’