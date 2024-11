Si terrà il 21 ottobre la giornata informativa dedicata alle “Adozioni consapevoli” di cani e gatti organizzata dall’associazione di volontariato “Zampe in salvo” sul lungomare di Paola (Cs). «Un’adozione - sostengono le volontarie dell'associazione - è consapevole quando chi si appresta ad accogliere nella propria famiglia un animale domestico è ben informato non solo sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell’animale e sulla conciliabilità di tali esigenze a quelle di tutti i componenti “umani” della famiglia ma anche sulle responsabilità sancite da varie leggi. Saranno presentati diversi cuccioli (sia di cane che di gatto) in cerca di casa al fine di favorirne l’adozione».

Le volontarie dell’associazione “Zampe in salvo” accompagneranno gli interessati, con l’ausilio dei “questionari pre-affido”, in un percorso di consapevolezza volta a garantire ai cuccioli un futuro sereno e sicuro ed agli adottanti una felice convivenza con loro. Troppo spesso si assiste ancora oggi ad abbandoni e rinunce di proprietà di cani e gatti, proprio perché è mancato, in origine, il dovuto vaglio dei pro e dei contro di una stretta convivenza con un animale domestico. Abbandoni e rinunce si possono combattere attraverso la sterilizzazione degli animali “di proprietà” e la registrazione in anagrafe del proprio animale. Da qui un’opera di sensibilizzazione su tali pratiche, incessantemente portata avanti dall’associazione. La giornata informativa del 21 ottobre è patrocinata dal comune di Paola che, conscio dei vantaggi (risparmio economico, sicurezza pubblica, decoro urbano, ritorno di immagine ecc.) che ne deriverebbero dall’adozione di cuccioli randagi rinvenuti per le strade del proprio territorio, ha da subito accolto di buon grado l’iniziativa.

COS'È “ZAMPE IN SALVO”

“Zampe in salvo” (conosciuta anche come Zis) è un’associazione che ha messo insieme volontarie animaliste attive a Paola che per anni non hanno fatto altro che sostituirsi alla istituzioni (deputate per legge a contrastare il randagismo) raccogliendo dalla strada e curando a loro spese cani e gatti fino a trovar loro adozioni. Zis ha messo insieme le esperienze, le diverse capacità, attitudini e personalità di tali volontarie – tutte accomunate dall’unico interesse di salvare quanti più randagi possibile e ridurre il numero di cani vaganti e gatti liberi – al fine di responsabilizzare gli enti che dovrebbero garantire l’assenza di randagi ma che invece per decenni nulla hanno fatto contro il randagismo. L’associazione si occupa direttamente a proprie spese della cura di cani raccolti dalla strada o presi dal canile per trovar loro adozioni, ma si occupa anche di fornire informazioni circa gli obblighi di legge sulla corretta detenzione degli animali e lo fa scendendo in piazza ed andando nelle scuole.

Offre consulenza ai comuni (che spesso ignorano le loro competenze in materia) prospettando piani di azione per debellare questa terribile piaga che affligge tutto il Sud, ove non basta effettuare accalappiamenti di tanto in tanto e rinchiudere i cani in canili (pratica peraltro onerosa per i comuni) ma occorre intervenire con azioni ben mirate e programmate, con i giusti investimenti finanziari e con l’imprescindibile supporto della associazioni animaliste. Zampe in salvo ha avviato, quasi contestualmente alla sua nascita formale avvenuta nel maggio del 2017, una collaborazione con il comune di Paola che, tra le numerose e gravi difficoltà, sta comunque portando dei frutti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, effettua censimenti di cani e gatti randagi, collabora durante gli accalappiamenti, segue i cani del comune in canile e dopo l’uscita dal canile, segue i cani del comune sterilizzati e reimmessi sul territorio). Auspica (e si sta attivando in tale senso) l’inizio di collaborazioni proficue anche con altri comuni. Del resto, Zis e amministrazioni comunali hanno innegabilmente un interesse comune (sebbene sospinto da motivazioni diverse): quello di non avere più per strada (o averne molto di meno) cani vaganti e gatti liberi.