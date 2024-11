Si ipotizza che sia stato investito. È soccorso dalle guardie zoofile dell’Enpa, portato a Cosenza ma non ce l'ha fatta

Un esemplare di capriolo è stato ritrovato ferito sulla strada, in territorio di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

L'animale è stato trovato e soccorso dalle guardie zoofile dell’Enpa, intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione. Sul posto anche i Carabinieri forestali e la Polizia provinciale.



Il capriolo è stato recuperato e portato a Cosenza, ma non ce l'ha fatta ed è morto.



Si ipotizza che sia stato investito, forse di notte, e che si sia perforato un polmone. Ma presentava anche alcuni segni di morsi, forse di cani da caccia.