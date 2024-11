Sono stati i volontari a trovarlo per le strade di Jackson, nel Mississippi, salvandolo da morte certa. È la storia Narwhal, cane unicorno così soprannominato per la strada codina sulla fronte. Un cagnolino speciale con ogni probabilità vittima di abbandono. Il cucciolo di 10 settimane è stato accolto nel centro di soccorso per animali “Mac the pitbull”. È stato visitato e rifocillato. Secondo i veterinari che lo hanno in cura, la seconda coda non procura al cagnolino alcun fastidio. La responsabile del centro ha infatti specificato: «Il piccolo messo in salvo dal freddo, non ha dolori e gioca per ore». Si cerca per lui una nuova famiglia. Intanto sui social è diventato una piccola star.