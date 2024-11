Focus sui Bloodhound, razza nota per il suo olfatto straordinariamente acuto e per la sua capacità di seguire tracce anche dopo molti giorni

Originaria del Belgio, la razza Bloodhound è nota per il suo olfatto straordinariamente acuto e per la sua capacità di seguire tracce anche dopo molti giorni. Questa razza, con le sue lunghe orecchie e il caratteristico muso rugoso, è storicamente utilizzata per la caccia e per la ricerca di persone scomparse. La sua abilità nel seguire tracce olfattive lo rende ideale per il lavoro di cane molecolare. I Bloodhound hanno circa 300 milioni di recettori olfattivi, rispetto ai 5 milioni dell'uomo, e una parte del cervello dedicata all'elaborazione degli odori molto più sviluppata. Questa caratteristica li rende capaci di distinguere e identificare singoli odori all'interno di un'ampia gamma di altri odori, anche in condizioni ambientali difficili.