Il video virale sta facendo il giro del mondo. Il rapace attende sul davanzale l’arrivo dell’addestratrice

Come nella fortunata saga di Harry Potter, la posta viene consegnata da un gufo. Succede a Mosca dove l’esemplare, grazie alle lezioni impartite da Nika Zubra, ha recapitato la lettera alla sua addestratrice. Nel video Yoll, pubblicato su You tube nei giorni scorsi, il rapace attende sul davanzale della stanza in attesa dell’arrivo della proprietaria. Le immagini, diventate virali, stanno facendo il giro del mondo.